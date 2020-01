Processo seletivo Prefeitura de Balsas MA 2020 abre 400 vagas em todos os níveis

Edital publicado. No Estado do Maranhão, a Prefeitura Municipal de Balsas anuncia novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 400 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de Segurança e Vigilância, Porteiro/Maqueiro, Condutor Samu, Motorista e Auxiliar de Serviços Gerais (nível fundamental).

Agente de Fiscalização Sanitária, Agente de Fiscalização Municipal, Técnico em Laboratório, Auxiliar de Administração, Auxiliar de Cirurgião Dentista, Agente de Combate a Endemias, Cuidador e Técnico em Enfermagem (nível médio/técnico).

Médico Cirurgião Geral, Médico Clínico Geral, Médico Endocrinologista, Médico Ginecologista, Professor de Séries Iniciais 1º ao 5º ano, Professor de Ciências, Médico Neurologista, Médico Obstetra, Médico Otorrinolaringologista, Terapeuta Ocupacional, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Física, Arquiteto, Assistente Social, Cirurgião Buco Maxilo, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Farmacêutico/Bioquímico, Fisioterapeuta, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Psicopedagogo, Professor de Geografia, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 1.814,10.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de janeiro até às 18h do dia 11 de fevereiro de 2020, nos sites www.sousandrade.org.br e www.fsadu.org.br. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio/técnico) e R$ 90,00 (nível superior).

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); mais prova de títulos para alguns cargos. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março, em locais e horários a serem informados até o dia 10 de março.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 16 de março e os gabaritos definitivos no dia 27 de março. O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Balsas MA

: Prefeitura de Balsas MA Banca organizadora :

: Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 400

: 400 Remuneração : até R$ 1.814,10

: até R$ 1.814,10 Inscrições : até 11 de fevereiro de 2020

: até 11 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00, R$ 80,00 e R$ 90,00

: R$ 70,00, R$ 80,00 e R$ 90,00 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE BALSAS MA 2020