Processo seletivo Prefeitura de Bela Vista do Toldo SC 2020: Professor Municipal

A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo SC anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 15 vagas em cargos de nível superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor Educação Física (2), Professor Infantil/Creche (4), Professor Ensino Religioso (1), Professor de Arte (Cr), Professor de História (Cr), Professor de Educação Infantil (Cr), Professor de Matemática (Cr), Professor de Geografia (Cr), Professor Anos Iniciais (4), Professor Língua Portuguesa (1), Professor Inglês (3) e Professor de Ciências (Cr).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 671,84 a R$ 2.867,41.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 e 24 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Professor Alfredo Ludka, s/nº, Prédio 01, Centro, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões de língua portuguesa, matemática e conhecimento específico. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 1º de fevereiro, nas dependências da E E. B. Estanislau Schumann situado na rua Professor Alfredo Ludka, nº 329, Centro.

As listas classificatórias serão divulgados no dia 03 de fevereiro até as 18 horas no Mural Público Municipal, junto a Prefeitura Municipal, Mural da Secretaria Municipal de Educação e no site www.pmbvt.sc.gov.br.

EDITAL PREFEITURA DE BELA VISTA DO TOLDO SC 2020