Processo seletivo Prefeitura de Caapiranga AM 2020 abre vagas para Professor

A Prefeitura Municipal de Caapiranga no Amazonas, divulgou a abertura de novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 62 vagas em cargos de Professor para atuação na Zona Rural e Zona Urbana

De acordo com o edital, as funções exigem o ensino superior completo ou médio/magistério e as oportunidades são para áreas de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, Língua Portuguesa, Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Multissérie, Matemática e Língua Portuguesa. O salário oferecido será de R$ 1.444,12, por carga horário de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Waldomiro Moraes de Castro, S/N, Santa Luzia, sede do Município de Caapiranga, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação de títulos e experiência profissional. Os documentos deverão ser entregues nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Educação, situado na Av. Waldomiro Moraes de Castro, S/N, Santa Luzia, no horário des 8h às 12h e das 14h às 17h.

O processo seletivo é válido por 10 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Caapiranga AM

: Prefeitura Municipal de Caapiranga AM Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 62

: 62 Remuneração : até R$ 1.444,12

: até R$ 1.444,12 Inscrições : até 29 de janeiro de 2020

: até 29 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : avaliação de títulos e experiência profissional

: avaliação de títulos e experiência profissional Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CAAPIRANGA AM 2020