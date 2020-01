Processo seletivo Prefeitura de Campinápolis MT 2020: Salários de até R$10,6mil!

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Campinápolis faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 26 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e na Secretaria de Transportes.

As vagas destinadas são para os cargos de Pedagogo, Professor , Operador de Retro Escavadeira, Operador de Motoniveladora, Operador de Retro Escavadeira, Operador de Motoniveladora, Apoio Administrativo Educacional – AAE/Limpeza, Apoio Administrativo Educacional – AAE/Nutrição, Pedagogo / Educação Infantil, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral e Motorista de Caminhão.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 06 e 14 de fevereiro de 2020, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizado na Avenida Benônico José Lourenço, Campinápolis/MT, no horário das 13h às 17h, no site www.campinapolis.mt.gov.br.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova objetiva (para todos); prova de títulos; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas no dia 01 de março, horário das 13h30min ás 17h30min, nas dependências da Escola Municipal José Guilherme da Silva, localizada na Av. Benonico José Lourenço, Setor União, Campinápolis/MT.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso