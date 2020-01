Processo seletivo Prefeitura de Catu BA 2020 abre 349 vagas em todos os níveis

Edital publicado. No Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Catu abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 349 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Ajudante de Obras, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Roçadeira, Operador de Usina de Asfalto, Pintor, Podador de Árvores, Soldador, Ajudante de Eletricista, Ajudante de Mecânico, Auxiliar de Topografia, Copeira, Cozinheiro, Cuidadora de Idosos, Merendeira , Operador de Motosserra, Operador de Motoniveladora, Fiscal de Obras Públicas, Fiscal de Uso do Solo e Jardineiro (nível fundamental).

Condutor Socorrista, Desenhista Cadista, Educador Social (Karatê, Muay Thai e Boxe), Monitor de Trânsito, Motorista “D”, Oficineiro, Professor de Séries Iniciais, Recepcionista, Topógrafo, Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Creche, Auxiliar de Disciplina, Técnico de Radiologia, Técnico em Patologia Clínica, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal de Meio Ambiente e Técnico de Enfermagem (nível médio/técnico).

Professor de Teatro, Assistente Social, Bibliotecário, Biomédico, Cirurgião Dentista, Professor de Dança, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Odontólogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, Pedagogo, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Educador Físico e Enfermeiro (nível superior).

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 e 17 de janeiro de 2020, no Centro de Cidadania Digital, localizado na Praça Lourenço Oliviere, s/n, no centro de Catu/BA. O valor da inscrição oscila entre R$ 10,00 (nível fundamental, médio e técnico) e R$ 20,00 (nível superior).

Provas

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação curricular de títulos e de experiência profissional. O resultado final será divulgado no dia 28 de janeiro no site www.catu.ba.gov.br.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Catu BA

: Prefeitura Municipal de Catu BA Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 349

: 349 Remuneração : até R$ 3.600,00

: até R$ 3.600,00 Inscrições : 06 e 17 de janeiro de 2020

: 06 e 17 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 10,00 e R$ 20,00

: R$ 10,00 e R$ 20,00 Provas : avaliação curricular de títulos

: avaliação curricular de títulos Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CATU BA 2019