Processo seletivo Prefeitura de Cumaru do Norte PA 2020

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 50 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Radiologia, Auxiliar de Serviços Gerais, Vigilante, Motorista de Ambulância, Cirurgião Dentista, Farmacêutico, Biomédico , Psicólogo, Assistente Social, Agente Auxiliar de Administração, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem e Professor de Educação Física

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 e 17 de janeiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA, localizado na Avenida das Nações s/nº.

Provas

O processo seletivo consistirá somente por meio de inscrição (caráter eliminatório e habilitatório; análise documental e curricular (caráter classificatório); mais entrevista pessoal (caráter classificatório e eliminatório).

Os resultados finais serão divulgados no dia 31 de janeiro no mural de avisos da Prefeitura municipal e site www.pmcn.pa.gov.br/.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE CUMARI DO NORTE PA 2020