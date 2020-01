Processo seletivo Prefeitura de Dom Eliseu PA 2020: Agente Comunitário de Saúde

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Dom Eliseu faz saber aos interessados a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 20 vagas em cargos de nível médio na Secretaria Municipal Saúde.

Conforme o documento publicado, a função exige o ensino médio completo e o candidato deve residir próximo ao local de atuação. Os salários oferecidos chegam até R$ 1.400,00. Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 e 31 de janeiro de 2020, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 14h às 17h. Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa (10), matemática (05), noções básicas de informática (05) e conhecimentos específicos (20);

–> Entrevista em que serão avaliados perfil;

–> Curso introdutório de formação inicial e continuada;

–> Aptidão do candidato para a vaga de Agente Comunitário de Saúde.

As avaliações serão aplicadas no dia 16 de fevereiro das 9h às 12h, em locais a serem informados via Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde. O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE DOM ELISEU PA 2020