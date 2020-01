Processo seletivo Prefeitura de Doutor Ulysses PR 2020 abre vagas para Professores

No Estado do Paraná, a Prefeitura de Doutor Ulysses faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de Professor Municipal.

As vagas destinadas são para as escolas de:

–> Escola Municipal do Campo Ribeirão dos Rosas (01 vaga);

–> Escola Municipal Vila Varzeão (02 vagas);

–> Centro Municipal de Educação Infantil José Batista de Matos (05 vagas);

–> Escola Municipal do Campo Figueira (01 vaga);

–> Escola Municipal do Campo Ribeirão das Flores (01 vaga);

–> Escola Municipal do Campo Cordeiros (01 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. A remuneração oferecida será de R$ 1.443,07, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 27 e 31 de janeiro de 2020, no Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal, localizado na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, s/n°, Centro, no horário das 08h30min às 11h e 13h30min às 17h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos, onde serão avaliados tempo de serviço e escolaridade. O resultado final será divulgado no dia 18 de fevereiro no site www.doutorulysses.pr.gov.br.

EDITAL PREFEITURA DE DOUTOR ULYSSES PR 2020