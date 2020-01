Processo seletivo Prefeitura de Formosa GO 2020 tem inscrições prorrogadas!

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Formosa retifica edital e prorroga suas inscrições até o dia 05 de fevereiro de 2020. O edital de concurso público tem por objetivo o preenchimento de nada menos que 240 vagas imediatas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal

As vagas destinas são para os cargos de Serviços Gerais, Agente de Serviços de Higiene e Alimentação, Cozinheiro , Motorista “B”, Motorista “D” (nível fundamental).

Educador Social, Facilitador da Oficina de Artes, Facilitador da Oficina de Esportes e Facilitador da Oficina de Música, Assistente da Equipe de Referência e Cuidador Social (nível médio).

Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Educação Física, Advogado , Assistente Social, Psicólogo, Professor de Atividades, Professor de Matemática, Professor de Português/Inglês, Técnico da Equipe de Referência, Professor de Ciência, Professor de Libras e Professor de Braile (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, 849 vagas para formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 2.900,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 05 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora IDIB. O valor da inscrição varia entre R$ 70,00 e R$ 130,00.

Provas



O processo seletivo consistirá em provas objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 01 de março de 2020, em locais e horários a serem informados com até dez dias de antecedência, no site www.idib.org.br.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Formosa

: Prefeitura de Formosa Banca organizadora : IDIB

: IDIB Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 240 + CR

: 240 + CR Remuneração : R$ 998,00 e R$ 2.900,00

: R$ 998,00 e R$ 2.900,00 Inscrições : até 05 de fevereiro de 2020

: até 05 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 130,00

: R$ 70,00 e R$ 130,00 Provas : 01 de março de 2020

: 01 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE FORMOSA GO 2019

100% de Acordo com Último Edital