Processo seletivo Prefeitura de Guadalupe PI 2020: Professor

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Guadalupe faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 33 vagas em cargos de níveis médio e superior para lotação na zona rural e zona urbana.

A Zona Rural oferece 07 vagas em cargos de Professor de Língua Portuguesa (1), Professor Auxiliar de Educação Infantil e Educação Especial (1), Professor de Polivalência e Educação Infantil (3), Professor de Educação Física (1) e Professor de Matemática (1).

E a Zona Urbana oferta 26 vagas para Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de Matemática (1), Professor Auxiliar de Educação Infantil e Educação Especial (10), Professor de Polivalência e Educação Infantil (10) e Professor de Educação Física (4).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.039,00 e R$ 2.941,46, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 22 de janeiro de 2020, de formar presencial, na Sede da Secretaria Municipal de Educação de Guadalupe-PI, localizado na Rua Maranhão, s/n, Vila Boa Esperança, no horário das 07h30min às 13h30min.

Provas

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos); prova de redação; mais prova de títulos. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 01 de fevereiro, em locais a serem informados.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 05 de fevereiro, no site já citado. O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso