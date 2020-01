Processo seletivo Prefeitura de Guamaré RN 2020: Último dia de inscrição!

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Guamaré encerra inscrições nesta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 130 vagas em cargos de Professor para atuação nas Escolas Municipais durante o ano letivo de 2020.

Conforme o documento publicado, as funções exigem graduação nas disciplinas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 3°, 4° e 5° ano, Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1° e 2° ano, Ensino Fundamental – anos finais e 2° segmento da EJA, Língua Portuguesa, Inglês, Ensino Religioso, Intérprete de Libras, Pedagogia, Computação, 1° Segmento de EJA, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia e Artes.

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Comperve. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos e o resultado final será divulgado no dia 28 de janeiro, no site já citado. O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

: análise de títulos Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE GUAMARÉ RN 2020