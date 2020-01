Processo seletivo Prefeitura de Humaitá AM 2020: Edital e Inscrição!

No Amazonas, a Prefeitura Municipal de Humaitá faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 215 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Condutor de Ônibus Escolar, Professor, Cuidador de Creche , Merendeiro, Piloto de Lancha Escolar e Agente de Portaria. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.039,00 e R$ 1.840,08, por carga horária de 40 horas semanais.

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 17 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SemedPmh.

O concurso contará com prova objetiva (para todos) com 25 e 30 questões de conhecimentos gerais, língua portuguesa e raciocínio lógico. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de janeiro às 14h, em locais e horários a serem informados no dia 18 de janeiro, no site www.semedpmh.com/locais.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Humaitá AM

: Prefeitura de Humaitá AM Banca organizadora : Semedpmh

: Semedpmh Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 215

: 215 Remuneração : R$ 1.039,00 e R$ 1.840,08

: R$ 1.039,00 e R$ 1.840,08 Inscrições : até 17 de janeiro de 2020

: até 17 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição :

: Provas : 26 de janeiro de 2020

: 26 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE HUMAITÁ AM 2020