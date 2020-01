Processo seletivo Prefeitura de Ibitinga SP 2020 encerra inscrições nesta quinta-feira, 16!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ibitinga tem inscrições até hoje, 16 de janeiro de 2020. O processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro no cargo de Professor em diversas especialidades, conforme a necessidade da administração para o ano letivo de 2020.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Ciências, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Educação Básica I e Professor de Matemática. As remunerações oferecidas chegam até R$ 2.081,93.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 e 16 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Apta Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 35,00.

Provas

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos, mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas no dia 26 de janeiro de 2020, em locais a serem informados em data oportuna.

O presente processo seletivo terá validade durante o ano letivo de 2020, a partir da data de homologação, não podendo ser prorrogado.

EDITAL PREFEITURA DE IBITINGA SP 2020