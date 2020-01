Processo seletivo Prefeitura de Igaratá SP 2020: Inscrições para Professor vão até hoje, 13!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Igaratá encerra inscrições nesta segunda, 13 de janeiro de 2020. O processo seletivo simplificado pra preenchimento de 09 vagas em cargos de Professor Municipal.

As oportunidades são para as áreas de Professor de Educação Física (1), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor de História (1), Professor de Arte (1), Professor de Geografia (1), Professor de Matemática (1), Professor de Inglês (1), Professor de Ciências (1) e Professor de Educação Básica I (1). Os salários oferecidos chegam até R$ 2.024,85.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Integri Brasil. A taxa de inscrição está fixado em R$ 30,00.

Provas

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos), mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de janeiro em locais a serem informados com antecedência.

O gabarito provisório será divulgado no dia 27 de janeiro até as 18 horas, no site já citado. O processo seletivo terá validade durante o ano letivo de 2020, limitado a um ano a partir da data da homologação.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Igaratá SP

: Prefeitura de Igaratá SP Banca organizadora : Integri Brasil

: Integri Brasil Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 09

: 09 Remuneração : até R$ 2.024,85

: até R$ 2.024,85 Inscrições : até 13 de janeiro de 2020

: até 13 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 30,00

: R$ 30,00 Provas : 26 de janeiro de 2020

: 26 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE IGARATÁ SP 2020