Processo seletivo Prefeitura de Ilhéus BA 2020: Professor

A Prefeitura Municipal de Ilhéus na Bahia, divulgou a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 168 vagas temporárias na rede municipal. As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Infantil, Fundamental I e II (todas as disciplinas), EJA I e II e Intérpretes de Libras.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.278,90 a R$ 2.577,80.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2020, via a entrega de currículos, acompanhados pela documentação exigida, o que deverá ser feito no GINASIO DE ESPORTES HERVAL SOLEDADE, situado na Av. Canavieiras, no horário de 9h00 às 12h00min e das 14h00 às 17h00. Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular (caráter classificatório e eliminatório) a cargo da Secretaria de Educação, por meio da Comissão de Processo Seletivo Simplificado (CPSS), exigindo-se os seguintes documentos e requisitos:

I – Xerox e Original do CPF e RG;

II – Em caso de pessoas do sexo masculino, comprovação de quitação com as

obrigações militares;

III – Xerox da Comprovação de quitação com as obrigações eleitorais;

IV – Xerox do Comprovante de residência;

V – Currículo vitae, devidamente comprovado.

VI – Xerox e Original do Diploma ou Certificado de Licenciatura correspondente

VII – Xerox e Original do Certificado de Ensino Médio Completo, com habilidade

específica para a interpretação de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, no caso de

Intérprete de Libras

VIII – Xerox e original do Documento Comprobatório do tempo de experiência

profissional;

IX – Xerox e original do Laudo (CID 10) emitido nos últimos seis meses, em caso

de deficiência.

X – Xerox e original da Declaração da FUNAI e/ou da Cacique do respectivo povo,

no caso de indígenas.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Ilhéus

: Prefeitura Municipal de Ilhéus Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 168 + CR

: 168 + CR Remuneração : R$ 1.278,90 a R$ 2.577,80

: R$ 1.278,90 a R$ 2.577,80 Inscrições : até 10 de janeiro de 2020

: até 10 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : análise curricular

: análise curricular Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE ILHÉUS BA 2020