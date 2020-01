Processo seletivo Prefeitura de Itapetim PE 2020 abre 131 vagas na Educação

Edital publicado. No Estado do Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Itapetim anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 131 vagas por tempo determinado em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para as áreas de Professor de Português, Professor de Ciências, Auxiliar de Educação Infantil, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 500,00 e R$ 1.039,00, por carga horária de 20 e 30 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 a 22 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Clistenes Leal, s/n, Centro, Itapetim/PE, no horário das 08h às 12h ou via e-mail: [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular (caráter classificatório e eliminatório) que visa aferir o perfil do candidato a partir do nível de escolaridade, conhecimentos específicos e experiência profissional.

A análise curricular será realizada pela comissão entre o período de 24 e 27 de janeiro de 2020. O resultado final será divulgado no dia 04 de fevereiro de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE ITAPETIM PE 2020