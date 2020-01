Processo seletivo Prefeitura de Maracajá SC 2020: Salários de até R$ 8.478,34!

Edital publicado. A Prefeitura Municipal de Maracajá em Santa Catarina, anuncia novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 79 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista de Caminhão e Ônibus, Operador de Máquinas e Equipamentos, Operador de Trator Agrícola, Servente de Escola, Zelador de Escola, Agente de Limpeza Urbana, Obras e Serviços Gerais, Faxineira /Copeira, Gari/Separador de Resíduos Sólidos, Merendeira e Monitor de Ônibus (nível fundamental).

Auxiliar de Agente Administrativo, Fiscal em Vigilância Sanitária, Recepcionista, Técnico de Enfermagem ESF, Agente de Combate de Endemias, Agente de Saúde, Auxiliar de Ensino de Educação Infantil e Auxiliar em Saúde Bucal (nível médio/técnico).

Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Odontólogo, Professor de Atendimento de Educação Especializada, Professor de Ensino Religioso, Professor de Inglês, Professor de História, Professor de Geografia, Assistente Social, Enfermeiro , Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico ESF, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Artes, Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais, Psicólogo, Técnico Pedagógico, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Professor de Educação Patrimonial e Ambiental e Professor de Educação Física (nível superior).

Os salários oferecidos chegam até R$ 8.478,34.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de janeiro de 2020, no site oficial da UNESC. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 90,00 (nível médio) e R$ 120,00 (nível superior).

Provas

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); prova de títulos para Professor como critério de desempate; mais prova prática para todos os cargos de nível fundamental.

As avaliações serão aplicadas no dia 09 de fevereiro de 2020, das 09 às 12h30min, na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, localizada na Av. Universitária, Nº 1.105, Bairro Universitário, Criciúma/SC.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Maracajá SC 2020

: Prefeitura de Maracajá SC 2020 Banca organizadora : UNESC

: UNESC Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 79

: 79 Remuneração : até R$ 8.478,34

: até R$ 8.478,34 Inscrições : até o dia 31 de janeiro de 2020

: até o dia 31 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00, R$ 90,00 e R$ 120,00

: R$ 60,00, R$ 90,00 e R$ 120,00 Provas : 09 de fevereiro de 2020

: 09 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE MARACAJÁ SC 2020