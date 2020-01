Processo seletivo Prefeitura de Morada Nova CE 2020: Assistência Social

A Prefeitura Municipal de Morada Nova, localizado a 166 km da capital Fortaleza/CE, abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 16 vagas por tempo determinado em cargos de níveis médio e superior para lotação na Secretaria de Assistência Social.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Educador/Cuidador (4), Orientador Social (7), Psicólogo (1) e Educador/Cuidador (4). As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.045,00 e R$ 2.913,62, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 à 24 de janeiro de 2020, na Sede da Secretaria de Assistência Social, situada na Avenida Manoel de Castro, Nº 916, Centro, no horário de 07h às 13h, Morada Nova/CE.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 02 de fevereiro, em local e horário a ser informado no dia 27 de janeiro.

A aprovação e classificação final na seleção não asseguram aos candidatos a contratação, mas somente expectativa de ser contratados, ficando a critério da administração municipal.

Informações do concurso