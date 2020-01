Processo seletivo Prefeitura de Nova Nazaré MT 2020 abre vagas para todos os níveis

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Nova Nazaré faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 58 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 519,50 e R$ 1.460,11, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 31 de janeiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré-MT, localizado na Avenida Jorge Amado, Nº 901, Centro, no horário das 08h as 12h. O valor da inscrição varia entre R$ 15,00 (nível fundamental), R$ 25,00 (nível médio/técnico) e R$ 50,00 (nível superior).

Provas

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com 25 questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; além de prova de títulos, conforme o cargo.

As avaliações serão aplicadas no dia 23 de fevereiro, na Escola Municipal de Nova Nazaré, das 08h às 11h, e a prova objetiva para os professores indígenas será realizada no dia 21 de fevereiro na Aldeia Cachoeira.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Nova Nazaré

: Prefeitura Municipal de Nova Nazaré Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 58 + CR

: 58 + CR Remuneração : R$ 519,50 e R$ 1.460,11

: R$ 519,50 e R$ 1.460,11 Inscrições : 20 e 31 de janeiro de 2020

: 20 e 31 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 15,00, R$ 20,00 e R$ 50,00

: R$ 15,00, R$ 20,00 e R$ 50,00 Provas : 23 de fevereiro de 2020

: 23 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ MT 2020