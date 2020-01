Processo seletivo Prefeitura de Novo Horizonte do Norte MT 2020

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preencher 12 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Engenheiro Agrônomo (2), Agente Administrativo (4), Orientador Social (2), Agente Social de Esporte e Lazer (2) e Cirurgião Dentista (2). As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.290,28 e R$ 3.303,54.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 24 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua Augusto de Souza, Nº 171, centro. Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo contará com provas objetivas a serem aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020, na Escola Municipal Ulisses Guimarães, localizado na Avenida Kara José, Nº 395, Centro, Novo Horizonte do Norte/MT, no horário das 08h às 11h.

O gabarito provisório será divulgado no dia 03 de fevereiro de 2020. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

