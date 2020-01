Processo seletivo Prefeitura de Paraí RS 2020 encerra inscrições na Área da Educação

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Paraí tem inscrições até hoje, 22 de janeiro. O processo seletivo simplificado visa preencher 35 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais (03), Professor de Geografia (8), Monitor de Escola (14), Professor de Educação Especial (01), Professor de Educação Infantil (03) e Atendente de Creche (08).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 1.616,87.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de janeiro de 2020, na Prefeitura Municipal de Paraí/RS, situado na Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 1033. A taxa de inscrição está no valor de R$ 18,15.

Provas

O processo seletivo consistirá com provas de títulos onde serão pontuados os cursos de graduação, pós-graduação e de pequena duração relativos à área da educação, bem como, tempo de experiência. O resultado final será divulgado no dia 31 de janeiro de 2020, no site da Prefeitura.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Paraí RS

: Prefeitura de Paraí RS Banca organizadora :

: Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 35

: 35 Remuneração : até R$ 1.616,87

: até R$ 1.616,87 Inscrições : até 22 de janeiro de 2020

: até 22 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 18,15

: R$ 18,15 Provas : provas de títulos

: provas de títulos Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE PARAÍ RS 2020