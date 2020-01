Processo seletivo Prefeitura de Pedra Grande RN 2020: Professor e Auxiliar de Professor

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Pedra Grande faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 32 vagas em cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Professor Ensino Infantil e Fundamental (20 vagas) e Auxiliar de Professor (12 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 1.200,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no dia 29 de janeiro de 2020, no CEMEI – Professora Adelaide Eulália Ferreira, situado na Rua Januário Nunes, Centro, Pedra Grande/RN, no horário das 09h às 15h. Não haverá taxa de inscrições.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise curricular (caráter classificatório e eliminatório) e entrevista (caráter classificatório). As entrevistas serão aplicadas no dia 04 de fevereiro no horário das 09h às 15h, no CEMEI – Professora Adelaide Eulália Ferreira.

O resultado final será divulgado em data provável no dia 13 de fevereiro, no site www.femurn.org.br. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Pedra Grande RN

: Prefeitura de Pedra Grande RN Banca organizadora : FEMURN

: FEMURN Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 32

: 32 Remuneração : até R$ 1.200,00

: até R$ 1.200,00 Inscrições : até 29 de janeiro de 2020

: até 29 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá taxa de inscrição

: não haverá taxa de inscrição Provas : análise curricular

: análise curricular Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE PEDRA GRANDE RN 2020