Processo seletivo Prefeitura de Pedra Preta MT 2020: Salários de até R$ 9.308,70!

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Pedra Preta anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 183 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior ) na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Agente de Administrativo, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Odontólogo, Técnico em Radiologia, Operador de Máquinas Pesadas, Técnico em Edificações, Agente de Vigilância, Professor Educação Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano, Assistente Social, Médico Especialista em Psiquiatria, Técnico de Laboratório, Técnico em Enfermagem, Auxiliar/Cuidador, Agente de Vigilância Sanitária, Bioquímico/Farmacêutico, Médico de PSF, Contínua/Merendeira, Monitor, Motorista , Professor de Ciências Biológicas, Professor de Educação Física e Professor de Geografia.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos chegam até R$ 9.308,70.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de janeiro (a partir das 17h) até o dia 24 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora W2 Consultores. Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo contará com prova escrita e prova objetiva (caráter classificatório), prova de títulos e comprovação de requisitos e exame médico (caráter eliminatório). As avaliações serão realizadas no dia 02 de fevereiro, em locais e horários a serem informados via edital complementar específico, disponível no mural da Prefeitura e site www.w2consultores.com.br a partir do dia 29 de janeiro.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Pedra Preta MT

: Prefeitura de Pedra Preta MT Banca organizadora : W2 Consultores

: W2 Consultores Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 183

: 183 Remuneração : até R$ 9.308,70

: até R$ 9.308,70 Inscrições : 20 a 24 de janeiro de 2020

: 20 a 24 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : 02 de fevereiro de 2020

: 02 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE PEDRA PRETA MT 2020