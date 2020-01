Processo seletivo Prefeitura de Presidente Figueiredo AM 2020 abre 348 vagas

No Estado do Amazonas, a Prefeitura de Presidente Figueiredo divulgou a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 348 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na Secretaria Municipal de Educação.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Ciências Séries Finais (6), Professor de História Séries Finais (6), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (2), Psicólogo (1), Cozinheiro (42), Professor de Geografia Séries Finais (7), Professor de Língua Inglesa Séries Finais (1), Pedagogo (5), Assistente Social (2), Auxiliar de Serviços Gerais (52), Professor Ensino Fundamental I (161), Professor de Língua Portuguesa Séries Finais (20), Professor de Matemática Série Finais (19) e Professor de Educação Física (23).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 2.455,35, por carga horária de 25 e 40 horas semanais.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 13 de janeiro até as 23h59min do dia 17 de janeiro de 2020, no site do Portal de Transparência Municipal. Após a impressão e preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá dirigir-se ao Auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Urubuí, Nº 113 Centro, Presidente Figueiredo/AM, no período de 20 a 22 de janeiro no horário de 08h às 16h.

Provas

O processo seletivo contará com exame dos documentos, análise de pontuação e entrevista técnica. O resultado final será divulgado no dia 13 de fevereiro no Diário Oficial dos Municípios e no endereço eletrônico do Portal da Transparência Municipal.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE FIGUEIREDO AM 2020