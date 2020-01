Processo seletivo Prefeitura de Ribeirão Cascalheira MT 2020

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira no Mato Grosso do Sul, abriu um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 74 vagas por tempo determinado em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas, Servidor de Limpeza Pública, Auxiliar Serviços Gerais, Guarda Municipal, Mecânico e Motorista (nível fundamental).

Recepcionista, Fiscal de Posturas, Almoxarife, Fiscal Sanitário, Agente Combate Endemias, Agente Administrativo, Técnico em Saneamento e Fiscal de Tributos (nível médio).

Psicólogo e Nutricionista (nível superior).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.103,28 e R$ 4.747,24, por carga horária de 40h semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 06 e 17 de janeiro de 2020, de forma presencial, na Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Padre João Bosco, Nº 2067, Ribeirão Cascalheira/MT, no horário das 08h às 11h e 13h às 16h. O valor da inscrição oscila entre R$ 15,00 (nível fundamental), R$ 30,00 (nível médio) e R$ 60,00 (nível superior).

Provas

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); prova prática de Mecânico, Motorista e Operador de Máquinas Pesadas; mais prática de digitação/formatação de texto para Agente Administrativo. As avaliações serão aplicadas no dia 02 de fevereiro, em locais e horários a serem informados no dia 27 de janeiro.

O presente processo seletivo simplificado terá duração até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado pelos prazos e hipóteses previstas no art. 5º da Lei Municipal nº 557/2009.

