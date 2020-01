Processo seletivo Prefeitura de São Francisco MG 2020: Inscrições abertas para 241 vagas

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de São Francisco abriu inscrições de processo seletivo simplificado para preenchimento de 241 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, médio técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Mecânico, Motorista, Piloto de Embarcação, Pintor, Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar de Serviços da Educação Básica (nível fundamental incompleto); Agente Administrativo, Cozinheiro, Vigia e Auxiliar de Cuidador Social (nível fundamental completo).

Assistente Administrativo, Atendente do Programa Bolsa Família, Agente Social do Acessuas, Agente Social do Aepeti, Atendente de Serviços Postais, Cuidador Social, Fiscal de Obras e Posturas, Agente de Combate às Endemias e Agente de Combate às Endemias (nível médio); Assistente Técnico da Educação – Auxiliar de Secretaria e Técnico em Informática (nível técnico).

Médico de PSF, Médico Psiquiatra, Médico do Trabalho, Técnico em Nível Superior em Políticas Sociais – Psicólogo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Assistente Social, Educador Físico, Professor de Educação Básica de diversas áreas, Fonoaudiólogo, Técnico em Nível Superior em Políticas Sociais – Pedagogo, Psicólogo – Secretaria Municipal de Saúde, Farmacêutico e Fisioterapeuta (nível superior).

Os salários oferecidos chegam até R$ 9.900,00.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro de 2020, no site oficial da COTEC, ou de forma presencial, na Recepção da Cotec, no horário das 8h às 11h e das 13h30min às 17h, e no Posto de Atendimento, SEMED – Rua Ferreira Leite, nº 276, Centro, no horário das 7h às 13h, em dias úteis.

Provas

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) de múltipla escolha com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos na área da saúde, noções de informática, conhecimentos específicos e didática. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de março de 2020.

O gabarito final será divulgado no dia 09 de março no site já citado e na sede da Prefeitura. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

até R$ 9.900,00

