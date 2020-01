Processo seletivo Prefeitura de Senador Georgino Avelino RN 2020: Último dia de inscrição!

No Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino encerra inscrições hoje, 21 de janeiro de 2020. O processo seletivo simplificado visa o preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Educação.

As oportunidades são para os cargos de Monitor de Ônibus (1), Vigia (1), Motorista (3) e Porteiro (2) NÍVEL FUNDAMENTAL; Monitor de Sala (Estagiários) (8), Auxiliar de Crianças Especiais (Estagiários) (12), Secretária Escolar (2), Bibliotecária (1) NÍVEL MÉDIO; Professor de Matemática (1), Coordenador Pedagógico (2), Nutricionista (1), Professor de História (1), Professor de Geografia (1), Professor de Inglês (1), Professor de Ciências (1) e Professor de Educação Física (1) NÍVEL SUPERIOR.

As remunerações oferecidas variam entre R$ 600,00 e R$ 2.399,33, por carga horária de 20, 30 e 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 21 de janeiro de 2020, presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Santo Antônio s/n, centro, Senador Georgino Avelino/RN. Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular (caráter classificatório). O resultado final será divulgado via Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 04 de fevereiro de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Senador Georgino Avelino

: Prefeitura de Senador Georgino Avelino Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 40

: 40 Remuneração : R$ 600,00 e R$ 2.399,33

: R$ 600,00 e R$ 2.399,33 Inscrições : 20 e 21 de janeiro de 2020

: 20 e 21 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : análise curricular

: análise curricular Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE SENADOR GEORGINO AVELINO 2020