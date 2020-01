Processo seletivo Prefeitura de Timbaúba dos Batistas RN 2020

A Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas RN faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 23 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior para lotação na Secretaria Municipal de Educação.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Educação Infantil (3), Professor de Educação Infantil (Licenciatura em Pedagogia) (1), Professor de Ensino Fundamental – Ciências (1), Matemática (1), Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (Licenciatura em Pedagogia) (4), História (1), Auxiliar de Serviços Gerais (7), Cozinheiro (3) e Motorista (2).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever apenas no dia 29 de janeiro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas, localizada na Rua Rui Barbosa, Nº 48, Centro, no horário das 7h às 13h.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas entrevista e análise de curriculum. As entrevistas serão realizadas no dia 31 de janeiro de 2020, na Escola Municipal Paulino Batista de Araújo, localizado na Rua Mãe Sebastiana, Nº 500, Centro.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Timbaúba dos Batistas RN

: Prefeitura de Timbaúba dos Batistas RN Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 23

: 23 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 1.922,08

: R$ 998,00 e R$ 1.922,08 Inscrições : apenas no dia 29 de janeiro de 2020

: apenas no dia 29 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : entrevista e análise de curriculum

: entrevista e análise de curriculum Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS RN 2020