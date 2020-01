Processo seletivo Prefeitura de Três Lagoas MS 2019/2020: Gabaritos das provas são divulgados

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas MS aplicou no domingo, 12 de janeiro, as provas do processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de nada menos que 342 vagas no cargo de Professor Municipal para lotação na Rede Municipal de Ensino, Atividades Complementares e Projetos Socioeducacionais. Os gabaritos das provas já podem ser consultados.

Gabaritos das provas – clique aqui

De acordo com o edital, as funções exigem graduados em licenciatura e médio/magistério para as funções de Professor de Português, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Professor de Geografia, Professor para atuação nas salas de Recursos e Atendimento Educacional Especializado, Professor de Educação Infantil (Grupo 1 ao 6), Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 3º ano), Professor de Ensino Fundamental I (4º e 5º ano), Professor de História, Professor para atuação nas salas do Projeto de Nivelamento da Aprendizagem dos Estudantes (PRONAE), Professor de Braile, Professor de Libras, Pedagogo, Professor de Educação Física, Professor de Arte, Professor de Inglês, Professor de Educação Física para modalidades esportivas de Voleibol, Xadrez, Música e Teatro, Capoeira, Judô, Natação, Dança, Atletismo e Basquetebol

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 12 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora FAPEC. A taxa de inscrição custou R$ 50,00.

O processo seletivo contará com prova escrita objetiva (caráter classificatório) e análise curricular (caráter classificatório e eliminatório) para os candidatos classificados na prova escrita. As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 12 de janeiro de 2020, em locais e horários a serem informados.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE TRÊS LAGOAS MS 21/2019