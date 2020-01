Processo seletivo Prefeitura de Uarini AM 2020 abre 150 vagas de nível superior

No Estado Amazonas, a Prefeitura Municipal de Uarini divulgou a abertura de processo seletivo simplificado para preencher nada menos que 150 vagas de nível superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, Educação de Jovens e Adultos – EJA, Educação Indígena, Professor de Educação Infantil e Educação Especial. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.443,12, por cargos de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 03, 04 e 05 de fevereiro de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua 19 de Abril, Nº 1021, Bairro Centro, Uarini/AM, no horário das 08 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular mediante verificação das informações contidas no mesmo.O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE UARINI AM 2020