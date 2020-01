Processo seletivo Prefeitura de Vertente do Lério PE 2020

No Estado do Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Vertente do Lério abriu novos editais de processo seletivo simplificado para preenchimento de 58 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior ) na autarquia municipal. Os salários oferecidos chegam até R$ 8.340,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista de Ambulância, Motorista, Cozinheiro Hospitalar, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Operador de Máquinas, Pintor, Eletricista, Professor de Educação Física, Odontólogo, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Fonoaudiólogo, Servente de Pedreiro, Gari, Calceteiro, Carpinteiro, Motorista de Transporte Escolar, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Agente de Combate as Endemias, Pedreiro, Nutricionista, Farmacêutico e Agente Comunitário de Saúde.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 07 e 17 de janeiro de 2020, no prédio ao lado da Prefeitura Municipal de Vertente do Lério (Secretaria Municipal de Cultura), localizado na Av. Capitão Luiz de França, Centro, no horário das 08h às 12h30min.

Provas

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação curricular (caráter classificatório). O resultado final será divulgado no dia 30 de janeiro de 2020 no site www.vertentedolerio.pe.gov.br.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL PREFEITURA DE VERTENTE DO LÉRIO PE 2020

