Processo seletivo Prefeitura de Viçosa RN 2020: Edital e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Viçosa RN divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis médio e superior para atuação nas Secretarias da Educação e Saúde.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de Saúde (2), Farmacêutico Bioquímico (1), Professor de Língua Inglesa (1), Professor de Língua Portuguesa (1), Professor Pedagogo de Educação Infantil (1), Psicólogo (1), Agente de Endemias (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (2), Odontólogo (1) e Professor de Educação Física (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 2.400,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de janeiro de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Ozéas Pinto, Nº 140, Centro, no horário das 08h às 12h, Viçosa/RN.

Provas

O processo seletivo contará com apenas análise curricular, onde serão pontuados a experiência profissional e a qualificação profissional. O resultado final será divulgado no dia 29 de janeiro no site www.vicosa.rn.gov.br.

A aprovação e a classificação de candidatos geram para o candidato apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a critério e interesse da Administração Pública.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Viçosa RN

: Prefeitura de Viçosa RN Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 14

: 14 Remuneração : R$ 1.200,00 a R$ 2.400,00

: R$ 1.200,00 a R$ 2.400,00 Inscrições : até 22 de janeiro de 2020

: até 22 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : análise curricular

: análise curricular Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE VIÇOSA RN 2020