Processo seletivo Prefeitura do Rio de Janeiro RJ 2020: Médicos e Veterinários

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro RJ abriu novos editais (nº 07 e 08/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 53 vagas por tempo determinado em cargos de Médico e Médico Veterinário.

O EDITAL nº 07/2020 oferece 41 vagas para cargos de Médico Anatomia Patológica, Médico Neurologia/Eletrofisiologia, Médico Cirurgia Geral, Médico Anestesiologia, Médico Pediatria, Médico Cardiologia/Unidade Coronariana, Médico Cirurgia Vascular, Médico Psiquiatria, Médico Obstetrícia, Médico Pediatria (Sala de Parto) e Médico Clinico para lotação nas unidades do Hospital Maternidade Alexander Fleming, Hospital Maternidade Carmela Dutra, Hospital Municipal Piedade, Hospital Municipal Lourenço Jorge, Hospital Municipal Miguel Couto, Hospital Municipal Salgado Filho, Hospital Municipal Souza Aguiar, Coordenação Materno-Infantil Leila Diniz, Hospital Maternidade Fernando Magalhães, CAPSi João de Barro, Policlínica Rodolpho Rocco, Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, Hospital Maternidade Herculano Pinheiro e Hospital Municipal Jesus. Os salários oferecidos será de R$ 6.892,06, por jornada de trabalho de 24 horas semanais.

Já o EDITAL nº 08/2020 oferta 12 vagas para o cargo de Médico Veterinário, função que exige graduação na área de atuação, mais registro no órgão fiscalizador da profissão, comprovação de experiência de no mínimo um ano em cirurgia de pequenos animais e comprovação de experiência de no mínimo um ano em clínica médica de pequenos animais. O salário oferecido será de R$ 4.788,18, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de fevereiro de 2020, localizado na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Sala 601, no horário das 9h às 17h.

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo e o resultado final será divulgado a partir do dia 05 de março de 2020 no Diário Oficial da PC/RJ.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura do Rio de Janeiro RJ

: Prefeitura do Rio de Janeiro RJ Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 53

: 53 Remuneração : R$ 4.788,18

: R$ 4.788,18 Inscrições : até 13 de fevereiro de 2020

: até 13 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : análise de currículo

: análise de currículo Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE RIO DE JANEIRO RJ 07/2020