Processo seletivo SAAE de Itabirito MG 2020: Salários de até R$ 2.422,26!

Em Minas Gerais, o Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE) do município de Itabirito divulgou a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 19 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Oficial de Serviços e Obras/Corte (1), Fiscal (1), Oficial de Serviços e Obras/Manutenção (10), Oficial de Serviços e Obras/Operação (3), Técnico Químico (1), Assistente Técnico (2) e Vigia (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 e R$ 2.422.26.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de janeiro (a partir das 09h) até às 15h do dia 23 de janeiro de 2020, no site oficial da Elo Assessoria e Serviços. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 40,00.

Provas

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) a serem aplicadas em data prevista no dia 09 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados via edital até o dia 03 de fevereiro.

O gabarito final será divulgado no dia 09 de fevereiro a partir das 22h, no site já citado. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE)

: Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE) Banca organizadora : Elo Assessoria e Serviços

: Elo Assessoria e Serviços Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 19

: 19 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 2.422.26

: R$ 998,00 e R$ 2.422.26 Inscrições : 13 a 23 de janeiro de 2020

: 13 a 23 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 25,00 a R$ 40,00

: R$ 25,00 a R$ 40,00 Provas : 09 de fevereiro de 2020

: 09 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL SAAE DE ITABIRITO MG 2020