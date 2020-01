Processo seletivo SAMAE de Brusque SC 2020: Agente de Leitura e Inspeção

No Estado de Santa Catarina, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (SAMAE) abriu novo edital (nº 01/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 03 vagas de Agente de Leitura e Inspeção, função que exige ensino médio completo e Carteira de Habilitação na categoria “AB”.

O salário oferecido será de R$ 2.117,74, mais R$ 308,00 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 e 24 de janeiro de 2020, na sede do SAMAE de Brusque, situada na Rua Dr. Penido, Nº 297, Centro de Brusque/SC, próximo ao setor de Recursos Humanos.

Provas

O processo seletivo contará com apenas análise de tempo de serviço, que deve ser comprovado por registro em carteira de trabalho. O resultado final será divulgado no dia 06 de fevereiro, no site do SAMAE (www.samaebru.com.br), mural da Prefeitura e Diário Oficial dos Municípios.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL SAMAE DE BRUSQUE SC 01/2020