Processo seletivo SAMAE de Governador Celso Ramos SC 2020

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, abriu novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 05 vagas em cargos de nível fundamental completo e incompleto.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Operações (03 vagas), Operador de Máquina (01 vaga) e Auxiliar Técnico (01 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.073,52 a R$ 1.288,52, por carga horária de 30 a 40 horas por semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de fevereiro de 2020, na sede do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE Governador Celso Ramos, situada na Avenida Bela Vista Km 14, Calheiros, no Departamento de Pessoal, no horário das 08:00h as 11:00h e das 14:00h as 16:00h.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) e prova prática. As avaliações serão aplicadas no dia 18 de fevereiro, na Sede Administrativa do SAMAE de Governador Celso Ramos, na SC 410, km 14, Sn, Bairro Calheiros, a partir das 09 horas.

E a prova prática será aplicada no dia 21 de fevereiro a partir das 09h no Almoxarifado do SAMAE, que fica na SC 410, km 14, Sn, Bairro Calheiros.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL SAMAE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS SC 2020