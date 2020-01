Processo seletivo SEDUR BA 2020: Saiu EDITAL!

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis médio e superior em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Nível Superior/Ciências Econômicas; Técnico de Nível Superior/Engenharia Civil; Técnico de Nível Superior/Engenharia Sanitária/Ambiental; Técnico de Nível Superior/Serviço Social; Técnico de Nível Superior/Tecnologia da Informação; Técnico de Nível Superior/Urbanismo; Técnico de Nível Médio/; Técnico de Nível Superior/ Administração; Técnico de Nível Superior/ Arquitetura; Técnico de Nível Superior/ Biblioteconomia; Técnico de Nível Superior/Ciências Contábeis; e Técnico de Nível Superior/Ciências Jurídicas.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.987,21 (nível médio) e R$ 2.729,78 (nível superior), mais R$ 12,00 de auxílio-refeição por dia trabalhado e de auxílio-transporte, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de janeiro (a partir das 08h) até as 18h do dia 03 de fevereiro de 2020, via endereço eletrônico oficial do Governo. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas de títulos, onde serão avaliados experiência profissional, curso de qualificação, atualização, capacitação ou aperfeiçoamento e curso de informática. O resultado final será divulgado no dia 19 de março, no site www.sedur.ba.gov.br.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

