Processo seletivo SEDUR BA 2020: Saiu o edital com 40 vagas! Até R$2.729,78

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo (Processo seletivo SEDUR BA 2020) para o preenchimento de 40 vagas temporárias. As oportunidades, conforme o edital, serão oferecidas para cargos de ensino médio e superior. O salários chegarão a até R$2,7 mil.

O edital de processo seletivo SEDUR-BA 2020 vai contar, para nível médio, com cinco vagas para o cargo de técnico. Do quantitativo de vagas, uma será reservada aos negros. Segundo o documento publicado, os convocados farão jus a R$1.009,35 mais Gratificação da Função equivalente a R$977,86, totalizando R$1.987,21, por jornada de 40 horas semanais.

O restante das vagas, 35, serão destinadas para candidatos de ensino superior. As chances serão oferecidas para técnicos de nível superior, nas áreas de: Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária/Ambiental, Serviço Social, Tecnologia da Informação e Urbanismo. Os salários oferecidos no edital vão chegar a R$1.183,10 mais gratificação de R$1.546,68, totalizando R$2.729,78.

Inscrição Processo seletivo SEDUR BA 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 08 horas do dia 28 de janeiro e 18 horas do dia 03 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora. Não haverá taxa de inscrição.

Segundo o edital, será possível se inscrever apenas para um cargo. Ficará assegurada ainda, aos candidatos travestis e transexuais, a inscrição e identificação pelo nome social, além do nome civil.

Etapas

O certame vai contar com análise curricular. Segundo o cronograma, os documentos deverão ser enviados no período de 13 e 17 de fevereiro.

Em cada requisito de avaliação curricular constantes nos Quadros 01 e 02 serão computadas apenas a pontuação máxima que o candidato informou, não havendo acumulação de pontos num mesmo requisito. A pontuação máxima obtida na Avaliação Curricular é de 10 (dez) pontos e vão considerar habilitados os candidatos com pontuação igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, desde que atendidas às exigências dos Capítulos 2, 3 e 4 deste Edital.

Os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 7,00 (sete) pontos na Avaliação Curricular serão excluídos do Processo Seletivo Simplificado.

O resultado final será divulgado no dia 19 de março, quando também ocorrerá a homologação. A validade do certame será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.