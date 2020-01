Processo seletivo UFES 2020 abre 14 vagas para Professores

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) divulgou a abertura de um novo edital (nº 06/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 14 vagas no cargo de Professor Substituto.

As funções exigem graduação na área de atuação e oferta oportunidades nas áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (1), Língua Portuguesa e/ou Linguística/Teoria e Análise Linguística (1), Administração de Empresas (1), Ensino das Artes Visuais (1), Artes Plásticas, Fotografia e Artes do Vídeo (1), Comunicação visual (1), Psicologia da Educação e Política Educacional e Organização da Educação Básica (1), Psicologia/Psicologia Social (1), Educação Matemática (1), Educação Física/Metabolismo e Bioenergética (1), Língua Francesa/Ensino de FLE (1), Psicologia/Psicologia do Desenvolvimento (1), Inglês (1) e Língua Espanhola (1).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 2.459,95 e R$ 4.304,92, mais R$ 229,00 e R$ 458,00 de auxílio transporte, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 03 e 07 de fevereiro de 2020, na Secretaria do Departamento da vaga, nos endereços divulgados no edital.

PROVAS

O processo seletivo contará com análise do curriculum vitae (caráter classificatório e eliminatório); prova de aptidão didática (caráter classificatório e eliminatório); além de análise de portfólio (somente para o Departamento de Artes Visuais). As avaliações serão aplicadas no dia 18 de fevereiro, em locais a serem informados.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,

Informações do concurso

EDITAL UFES 06/2020