Processo seletivo UFF RJ 2020 abre vagas para Professor Assistente

Saíram editais. No Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense (UFF) abriu novos editais (nº 07, 08 e 09/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 04 vagas no cargo de Professor Assistente para o Departamento de Psicologia, Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra e no Departamento de Engenharia Mecânica de Volta Redonda.

O EDITAL nº 07/2020 oferece 02 vagas na disciplina de Clínica, Arte e Saúde, função que exige graduação em psicologia e mestrado em psicologia; psicologia clínica; teoria psicanalítica; saúde coletiva; saúde pública ou memória social.

O EDITAL nº 08/2020 oferta uma vaga na área de Matemática/Ensino com exigência de graduação: Bacharelado ou Licenciatura em Matemática, mais título de mestrado em matemática, matemática aplicada, matemática pura, modelagem computacional, modelagem matemática, educação matemática e ensino de matemática.

E o EDITAL nº 09/2020 tem uma vaga na disciplina de Usinagem e Conformação, que exige graduação e título de mestre em engenharia. Os salários oferecidos variam R$ 2.795,40 a R$ 4.304,92, por carga horária de 20 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 09 de janeiro e 10 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da UFF. A taxa de inscrição está fixado em R$ 60,00.

Provas

O processo seletivo contará com prova escrita (caráter eliminatório); prova didática; mais avaliação do curriculum vitae. As avaliações escrita serão aplicadas no dia 27 de janeiro para o edital 07/220, 05 de fevereiro para o edital 08/2020 e no dia 18 de fevereiro para 18 de fevereiro para o edital 09/2020.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal Fluminense

: Universidade Federal Fluminense Banca organizadora : (UFF)

: (UFF) Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : R$ 2.795,40 e R$ 4.304,92

: R$ 2.795,40 e R$ 4.304,92 Inscrições : até 10 de fevereiro de 2020

: até 10 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00

: R$ 60,00 Provas : 27 de janeiro de 2020

: 27 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL UFF RJ 07/2020

EDITAL UFF RJ 08/2020

EDITAL UFF RJ 09/2020