Processo seletivo UFPA 2020 abre vagas para Professor

Saíram editais. A Universidade Federal do Estado do Pará divulgou novos editais (nº 01, 02 e 03/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 03 vagas no cargo de Professor Substituto.

De acordo com os editais, as funções exigem graduação na área de atuação e as oportunidades são para as áreas de Computação Aplicada (1 vaga), Química (1 vaga) e História (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, mais R$ 458,00 de auxílio alimentação.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 07 e 27 de janeiro de 2020, de forma presencial, nas Unidades Acadêmicas de origem das vagas, nos endereços divulgados no edital. Não haverá taxa de inscrição.

Provas

O processo seletivo contará com prova escrita (para todos) e prova didática. As avaliações serão aplicadas em data, horá e locais a serem informados via site da Universidade.

A aprovação no processo seletivo simplificado assegura ao candidato a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal do Pará

: Universidade Federal do Pará Banca organizadora : UFPA

: UFPA Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 03

: 03 Remuneração : R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21

: R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21 Inscrições : 07 e 27 de janeiro de 2020

: 07 e 27 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : a definir ..

: a definir .. Situação: PUBLICADO

EDITAL UFPA 01/2020

EDITAL UFPA 02/2020

EDITAL UFPA 03/2020