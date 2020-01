Processo seletivo UFRJ 2020 abre vagas para Professor Substituto

Saiu edital. A Universidade Federal do Rio de Janeiro anuncia novo edital (nº 15/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 09 vagas por tempo determinado em cargo de Professor Substituto, função que exige graduação na área de atuação, curso de especialização ou ter concluído os créditos necessários para a apresentação da dissertação de mestrado ou tese de doutorado.

As oportunidades são para áreas de Fundamentos da Educação/Bases Biológicas da Aprendizagem (1), Geografia/Geografia Humana (1), Engenharia/Matemática (1), Física (1), Engenharia Civil/Sistemas Estruturais (1), Ginástica/Treinamento Desportivo e Metodologia de Pesquisa (1), Clínica Odontológica/Periodontia (2) e Engenharia Mecânica/Fabricação (1). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.966,67 e R$ 2.764,45, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 e 24 de janeiro de 2020, via requerimento ao Diretor da Unidade ou Instância Equivalente responsável pela vaga, no endereço divulgado no Anexo II dos editais.

Provas

O processo seletivo consistirá com apenas análise dos currículos (caráter eliminatório) e prova prática. As avaliações serão aplicadas em dia, hora e locais a serem informados no ato da inscrição.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL UFRJ 15/2020