Processo seletivo UFSB 02/2020: Professor Substituto

A UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia abriu novo edital (nº 02/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas em cargo de Professor Substituto nos campi Sosígenes Costa em Porto Seguro, Jorge Amado em Itabuna e Paulo Freire em Teixeira de Freitas.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação na área de atuação, mais especialização em alguns casos. As oportunidade são para áreas de Ciências Agrárias (1), Língua Inglesa (1), Matemática/Educação Matemática/Campo da Educação/Campo das Ciências (1), Produção Textual Acadêmica/Linguística Aplicada/Campo da Educação (1), Língua Portuguesa/Língua Inglesa (1), Letras/Linguística (1), Ginecologia e Obstetrícia (3) e Medicina/Tutoria/Habilidades/PIESC/Conferências/Internato (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 3.600,48, mais R$ 229,00 de auxílio-alimentação por carga horária de 20h semanais e R$ 458,00 por 40h semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 e 31 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Universidade UFSB. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.

O processo seletivo consistirá com prova didática e prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 12 de fevereiro, em locais e horários a serem informados em data oportuna. A classificação no processo seletivo e sua homologação não asseguram ao candidato direito de contratação, ficando a critério da Universidade.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal do Sul da Bahia

: Universidade Federal do Sul da Bahia Banca organizadora : UFSB

: UFSB Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 10

: 10 Remuneração : até R$ 3.600,48

: até R$ 3.600,48 Inscrições : 23 e 31 de janeiro de 2020

: 23 e 31 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00

: R$ 100,00 Provas : 12 de fevereiro de 2020

: 12 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL UFSB 02/2020