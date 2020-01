Processo seletivo UNIVESP 2020 abre 371 vagas! Salários de até R$ 7 mil!

A UNIVESP – Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 371 vagas por tempo determinado na Sede Univesp em São Paulo e no polo on-line.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação, mestrado e doutorado na área. As oportunidades são para os cargos de Supervisor de Conteúdo (9 vagas), Mediador Presencial (345 vagas); Supervisor de Mediação Presencial (8 vagas); e Supervisor de Curso (9 vagas). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 2.700,00 à R$ 7.000,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até ás 15h do dia 24 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial site. O valor da inscrição oscila entre R$ 39,00 a R$ 42,00 e varia de acordo com o cargo de escolha do candidato.

Provas

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. As avaliações estão prevista para o dia 02 de fevereiro de 2020.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo

: Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo Banca organizadora : UNIVESP

: UNIVESP Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 371

: 371 Remuneração : até R$ 7 mil

: até R$ 7 mil Inscrições : até 24 de janeiro de 2020

: até 24 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 39,00 a R$ 42,00

: R$ 39,00 a R$ 42,00 Provas : 02 de fevereiro de 2020

: 02 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL UNIVESP 2020