Professores de Neópolis farão ato público em frente a prefeitura na próxima segunda(03)

Ficou deliberado nesta quinta-feira, 30, em reunião dos professores municipais de Neópolis(SE), que não retornarão às aulas conforme o previsto para a próxima segunda-feira, dia 03 de fevereiro. A justificativa da categoria é a de que estão aguardando o bom senso do prefeito do município em atender à classe para ver as melhores condições, para ambas as partes, de melhoria em todo o sistema de ensino no município de Neópolis.

Os professores lembram que isso requer a união de toda comunidade escolar (funcionários, professores, alunos e pais de alunos) para que tenham êxito nas reivindicações, ressaltando que não estão querendo somente reajuste, que é de direito, mas também uma melhoria na qualidade das escolas que é precária e vem piorando a cada dia que passa, como também nos transportes escolares.

O professor Weber da Silva Farias diz que a categoria não deve ficar de braços cruzados esperando que o pior aconteça para que as devidas providências sejam tomadas.

“Pedimos o apoio e compreensão de todos que fazem parte da educação do nosso município para que haja o compromisso por parte das pessoas responsáveis em fazer por onde melhorar a imagem da nossa educação, onde sabemos que temos excelentes professores e o que nos falta são condições dignas de trabalho”, ressaltou professor Welber.

Por entendimento dos educadores durante o encontro ficou acertado um ato em frente a prefeitura Municipal de Neópolis na próxima segunda-feira, 03, a partir das 8 horas. O retorno das aulas somente acontecerá quando for firmado um acordo de melhorias em todo sistema de educação do município.