“Prontos para o mundo”? Red Bull Bragantino apresenta seu novo escudo

​Nada melhor do que começar um ano apresentando novidades. E foi o que o Red Bull Bragantino fez no primeiro dia de 2020. O time que promete ser a sensação da Série A na temporada – além de carregar consigo o título de campeão da Série B, está investindo em jovens talentos – apresentou o seu novo distintivo.





A partir de agora, a equipe do interior paulista, que carrega na sua história um vice-campeonato nacional (em 1991) tem um escudo no qual a marca de seu patrocinador ganha destaque. Afinal, é ele quem faz um grande aporte de dinheiro para levar o clube a grandes saltos durante a temporada. Assim, segue a tendência de outros times que também são apoiados pela Red Bull, como o RB Salzburg (Áustria) e o RB Leipzig (Alemanha).





A intenção é que, em 2020, o Bragantino realmente seja uma das potências do cenário brasileiro, já que conta com um orçamento de R$ 200 milhões para o seu futebol. Ou seja, o slogan “#prontosparaomundo”, adotado na campanha de lançamento do escudo,´não é por acaso.

Foto: Bragantino / Divulgação