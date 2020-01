Proposta por Cazares é aceita e Galo avança por meia de US$ 2 milhões; goleiro Rafael volta à pauta

​A definição sobre o futuro de Cazares está cada vez mais perto de um capítulo final. E, para a decepção daqueles que gostariam da sua permanência, o meia realmente deverá deixar o ​Atlético-MG nos próximos dias. Porém, existe um substituto a caminho.

O Al-Ain é o time que possivelmente anuncie o equatoriano. Inicialmente, a oferta do clube dos Emirados Árabes Unidos foi de US$ 2,8 milhões, o equivalente a quase R$ 12 milhões. A equipe mineira fez uma contraproposta, que foi aceita. Assim, a tendência é de que a despedida oficial do jogador, que tem contrato somente até o final do ano, ocorra a qualquer momento.

Em compensação, a diretoria já escolheu quem quer para ocupar o seu lugar: o venezuelano Jefferson Savarino, que atualmente defende o Real Salt Lake, da MLS (Estados Unidos). O atleta fazia parte da seleção de seu país sob o comando de Rafael Dudamel, técnico do Galo. A ideia da equipe mineira é pagar US$ 2 milhões (cerca de R$ 8,5 milhões) por 60% dos direitos do jogador, que está com 23 anos e, em 82 partidas pela atual equipe, marcou 22 gols e deu 21 assistências.

Outro nome que pode chegar, mas para o gol, é Rafael. Ele está em negociações para romper vínculo com o rival ​Cruzeiro e, assim, ficar livre para assinar com qualquer outra equipe. Aos 30 anos, o atleta ocuparia a vaga a ser deixada por Cleiton, que atualmente está com a seleção brasileira na disputa do Pré-Olímpico e deverá ser vendido ao Red Bull Bragantino. A diretoria alvinegra, no entanto, não se pronuncia sobre o tema, que voltou com força à pauta do clube.

