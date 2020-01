Próximo do adeus: Flamengo encaminha venda de Reinier ao Real Madrid

​Ao passo que reforça seu elenco com jogadores técnicos e bastante experimentados – Pedro Rocha e Gustavo Henrique já foram oficializados -, o ​Flamengo caminha para se despedir de mais uma joia formada em suas categorias de base. Após as saídas de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, parece ter chegado a vez do ‘adeus’ de Reinier.

​​De acordo o jornalista Mauro Cézar Pereira em seu ​blog no UOL Esportes, duas reuniões para debater a situação contratual do jogador foram realizadas na sexta (3), a primeira entre os representantes do atleta e seu pai, e a segunda entre estafe e o Flamengo. Nestes encontros, ficou encaminhada a transferência do camisa 19 ao Real Madrid, que monitora seu futebol desde as seleções de base e primeiros passos no profissional rubro-negro.

A multa rescisória de Reinier para o futebol estrangeiro está estipulada em €30 milhões, mas a oferta do clube da capital espanhola deve chegar aos €35 milhões, devido à comissões e demais percentuais. O Flamengo é dono de 80% do passe do meia, ou seja, terá direito a €28 milhões caso essa oferta se concretize.