PSG x Monaco | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Dono de um ataque poderosíssimo, o Paris Saint-Germain vem ‘voando’ nesta temporada 2019/20, sobrando nas competições nacionais e perseguindo a tão sonhada ​Champions. Neste domingo (12), o clube da capital pode dar mais um passo importante em sua busca por mais um título francês, desde que consiga vencer o Monaco em Paris. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: PSG x Monaco​ ​Motivo: ​20ª rodada do Campeonato Francês 2019/20 ​Data: ​12/01/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Parc des Princes, em Paris (FRA) ​Árbitro: ​Antony Gautier ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

O clube da capital francesa chega para esta partida sem poder contar com os defensores Thilo Kehrer e Kurzawa, além do volante Ander Herrera e do atacante Choupo-Moting. Marco Verratti e Leandro Paredes brigam por uma vaga no meio, enquanto Meunier e Dagba disputam para ver quem será o titular na lateral-direita.

Comandado por Robert Moreno, é bastante provável que a equipe do Principado opte por um esquema tático mais cauteloso na tentativa de frear o ímpeto ofensivo do rival. Assim, não será surpresa se o Monaco sair jogando no 3-5-2, com Jemerson aparecendo na trinca de zaga. Na frente, Ben Yedder e Keita Baldé disputam posição.

​Provável PSG: ​Navas; Meunier (Dagba), Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Gueye, Verratti (Paredes), Di Maria; Mbappé, Icardi, Neymar. ​Provável Monaco: Lecomte; Jemerson, Glik, Maripan; Gelson Martins, Fábregas, Bakayoko, Golovin, Gil Dias; Slimani, Ben Yedder (Keita Baldé)

Últimos cinco jogos

​Paris Saint-Germain ​Monaco ​Saint-Étienne 0 x 4 PSG (15/12) ​Monaco 3 x 0 Amiens (07/12) ​Le Mans 1 x 4 PSG (18/12) – Copa da Liga ​Angers 0 x 0 Monaco (14/12) ​PSG 4 x 1 Amiens (21/12) ​Monaco 0 x 3 Lille (17/12) – Copa da Liga ​Linas-Montlhery 0 x 6 PSG (05/01) – Copa ​Monaco 5 x 1 Lille (21/12) ​PSG 6 x 1 Saint-Étienne (08/01) – Copa da Liga ​Monaco 2 x 1 Reims (04/01) – Copa

Nosso palpite

Em outros tempos não tão distantes, o duelo contra o Monaco costumava ser o mais desafiador para o Paris Saint-Germain à nível nacional/doméstico. Contudo, a resistência da equipe do Principado durou pouco tempo, sendo hoje uma equipe de meio de tabela, se muito. Com Mbappé, ​Neymar e companhia inspirados, os donos da casa não devem encontrar dificuldades para somar mais uma vitória na temporada.

Palpite final: Paris Saint-Germain 3 x 1 Monaco