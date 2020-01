PSG x Montpellier | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Atual bicampeão nacional, o Paris Saint-Germain caminha à passos largos para conquistar o tri da Ligue 1. No próximo sábado (1º), o clube da capital francesa terá um desafio importante pela frente: o Montpellier, uma das grandes surpresas da edição. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ PSG x Montpellier​ ​Motivo: ​22ª rodada da Ligue 1 2019/20 ​Data: ​01/02/2020 ​Hora: ​13h30 (de Brasília) ​Local: ​Parc des Princes, em Paris (FRA) ​Árbitro: ​Jérôme Brisard ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Paris: ​Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembé, Diallò; Gueye, Verratti, Di María; Neymar, Mbappé, Mauro Icardi. ​Provável Montpellier: ​Rulli; Tallec, Hilton, Congré, Souquet, Oyongo; Ferri, Savanier, Mollet, Delort; Laborde.

O Paris Saint-Germain chega para este compromisso com alguns problemas consideráveis em seu sistema defensivo. Os laterais Bernat e Dagba estão no departamento médico, enquanto Kurzawa pode ser negociado à Juventus neste último dia da janela de transferências. Kehrer e Cavani completam a lista de baixas. Marquinhos ainda é dúvida, por problemas físicos.

Pelo lado do Montpellier, o treinador Michel Der Zakarian tem três desfalques confirmados: o volante Pedro Mendes, o zagueiro Nicolas Cozza e o meio-campista Mihailo Ristic.

Últimos cinco jogos e classificação

​Paris Saint-Germain ​Montpellier ​Mônaco 1 x 4 PSG (15/01) ​Reims SA 0 x 1 Montpellier (05/01) – Copa ​Lorient 0 x 1 PSG (19/01) – Copa ​Amiens 1 x 2 Montpellier (11/01) ​Reims 0 x 3 PSG (22/01) – Copa da Liga ​Montpellier 5 x 0 Caen (19/01) – Copa ​Lille 0 x 2 PSG (26/01) ​Montpellier 2 x 1 Dijon (25/01) ​Pau 0 x 2 PSG (29/01) – Copa ​Belfortaine 0(5) x (4)0 Montpellier (26/01) – Copa

Liderado por um inspirado ​Neymar – 13 gols em 13 partidas disputadas na competição -, o PSG lidera o Campeonato Francês 2019/20 com alguma folga: 52 pontos somados, contra 42 do atual segundo colocado, Olympique de Marseille. Seu adversário da rodada é o organizado time do Montpellier, que faz campanha surpreendente até o momento: quarta posição, com 33 pontos somados. Mantendo esta posição, o Montpellier estará classificado à Europa League na próxima temporada.